Siebenjähriger auf Probe

Rückblick auf Deutschland: Der jW-Redakteur schneidet sich gern auch mal die Haare selbst. Drei Motivationen hat er dafür: erstens die Distinktion, denn er ist links. Zweitens die Preisersparnis, denn er ist nicht wohlhabend. Drittens den Übermut, denn er denkt, auch das ihm Fachfremde zu beherrschen.

Nicht ich, nicht in Kuba. Ich drängle mich in die P9 und fahre bis zur Haltestelle hinter der Brücke über den Rio Almendares. Springt einem der Mops der Friseurin auf den Schoß, schiebt man ihn schnell wieder runter. Man kann seinen Atem riechen. Ihre Gesellen haben beide die gleiche Frisur: Undercut und oben blondiert, mittellang, als Dutt getragen. Cafecitos gibt es im Weinglas.

Einer der Gesellen bittet mich in eine Nische, so eng, dass er mich im Stuhl drehen muss. Er kommt selbst nicht um mich herum. Sein Werk beendet er spät, aber mit Akkuratesse, als gerade aus der Stereoanlage ein Saxophoncover von »Wind of Change« ins Solo überschwappt. Ich zahle...