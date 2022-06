Zurück zur Zebratonne

Hatten Neandertaler eigentlich Überflussprobleme, also Müll? Archäologen helfen uns da weiter. Die fanden nämlich Wohlstandsmüll. Wenn auch nur wenig. Aber immerhin: Schmuck war’s. Vor 115.000 bis 35.000 Jahren ließen unsere dicknasigen Verwandten tatsächlich etwas zurück: einen Fuchszahn mit begonnener Durchbohrung (La Quina, Frankreich) und, neben weiteren seltenen Funden dieser Art, den durchbohrten Wirbel eines Wolfs (Lonetal, Süddeutschland). Solche Funde sind rar.

Ganz anders wir, der andere Zweig der Homo sapiens: In Russland (Sungir, 190 Kilometer östlich von Moskau) fanden Forscher die Beerdigungsstätte eines circa 60jährigen Mannes. Unser Urahn hatte 2.936 Perlen in seinem Grab, die als Verzierungen an seine Kleidung genäht waren. Natürlich sind Perlen kein Müll, sie beweisen aber, dass man Dinge, sehr viele Dinge übrig hatte, um sie, na ja, Menschen ins Grab zu legen. Es lagen auch Armreifen und Anhänger dabei. Tatzeit vor 28.000 Jahren. Das war...