Hofübergabe in der Grazer Burg: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der Anfang des Jahres mit Pomp seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte, machte kurz vor Pfingsten den Weg frei für seinen Kronprinzen Christopher Drexler. Der ist als Landesrat zuständig für Kultur und nach eigener Aussage die letzten 30 Jahre bei seinem politischen Ziehvater Schützenhöfer in die Lehre gegangen. Jetzt traut der ihm anscheinend zu, in seine Fußstapfen zu treten, die übergroß sein müssen, wenn man der zur Hofübergabe passenden Hofberichterstattung in der Lokalpresse, der Steirerkrone und in der Kleinen Zeitung, folgt. Überraschend an der Stabübergabe an den »bestmöglichen Nachfolger« (Hermann Schützenhöfer), die Anfang Juli erfolgen soll, war – wenn überhaupt – der Zeitpunkt. Nicht alle in der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) waren restlos davon begeistert, dass der Landeshauptmann seinen Nachfolger im Alleingang und ohne richtige Diskussion bestimmte, und in den Gazetten...