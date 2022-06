Frühes Saisonende

Vorzeitig hat am Sonntag mancherorts die Spargelsaison geendet. Ein Grund: Der Absatz des kostspieligen Stangengemüses schwächelte infolge von Inflation und Krisenstimmung. Auch mit Erdbeeren lassen sich in diesem Jahr nicht so gute Geschäfte machen wie üblich.

Manche bekommen kaum noch die nötigsten Lebensmittel von der Tafel, andere leisten sich dieses Jahr weniger Spargel und Erdbeeren – die Sorgen fallen sehr unterschiedlich aus. Immerhin gab es zum Saisonende, das traditionell auf den 24. Juni fällt, wegen des besseren Wetters sogar sinkende Preise beim Edelgemüse Spargel. Der Markt sei ausreichend mit den weißen oder grünen Stangen versorgt, erklärte der Anbauberater der Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen, Ralf Große Dankbar, laut einer Mitteilung des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) vom Donnerstag. Da sich für manchen Anbauer die Fortsetzung der Saison bis zum Johannistag am 24. Juni offenbar nicht mehr lohnt, ernte...