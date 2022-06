Gute Namen, schlechte Namen

»Es ist einfach, Menschen im Kapitalismus zu motivieren«, sagt Sandelis, man muss schließlich nur nichts haben außer der eigenen Arbeitskraft. Er leitet die Gruppe Mal Nombre. Schlechter Name ist eine schlechte Übersetzung, denn eigentlich referiert Mal Nombre auf einen abgelegenen Ort am Fluss Toa, das erste Ziel des Maschinenbauingenieurs und Parteikaders mit seinen Excursionistas. Mal Nombre besteht vorrangig aus Studierenden und Lehrkräften der polytechnischen und der städtischen Universität von La Habana und ist Teil der Wanderbewegung Movimiento Cubano de Excursionismo, dessen Vorsitzender Sandelis ist. Wir sind eingeladen, mit Mal Nombre, wandern zu gehen.

In dem alten US-Schulbus passen so schon kaum zwei Erwachsene auf eine Bank. Wir kommen zu spät, man rückt für uns noch enger zusammen. Wir fahren ins Naturschutzgebiet der Provinz Matanzas, östlich von Havanna. Wir kommen an, als gerade die Sonne untergegangen ist. Der Abendplan: Den Ort zum Über...