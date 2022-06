Zum Inhalt dieser Ausgabe | Eingabeflut gegen Abfall Rüdersdorf: Hunderte Stellungnahmen gegen Deponiepläne. Umweltpartei ÖDP sieht Altlastenproblem Oliver Rast Vor einigen Tagen war Fristende: für Einwendungen und Stellungnahmen im »Beteiligungsverfahren« der Bürger der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin. Die ist in Aufruhr, fraktionsübergreifend wollen Anwohner und Lokalpolitiker eine Müllhalde verhindern (jW berichtete). Demnach plant die Herzfelder Kreislaufwirtschafts- und Verwertungs GmbH (HKV) eine Abfalldeponie der »Deponieklasse 0 (DK0)« zwischen den Ortsteilen Herzfelde und Hennickendorf. Die oberirdische Ablagerungsstätte soll auf dem Areal des örtlichen Tontagebaus entstehen. Für gesteinsähnliche, schadstoffarme Materialien, sogenannte Inertstoffe. Also vorrangig für Bauschutt und Bodenaushub. Wie viele Eingaben gab es? Viele. Allein bei der Gemeinde gingen rund 300 ein, sagte Alexander Reetz, Referent der Bürgermeisterin Sabine Löser, am Donnerstag gegenüber jW. Diese würden nun an die ...

