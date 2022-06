Große Politik gestalten

Auf einmal ist alles nur noch eine skurrile Räuberpistole. Im Oktober 2021 hatte die die Generalbundesanwaltschaft noch verkündet, es seien zwei frühere Fallschirmjäger unter Terrorverdacht festgenommen worden, und zwar in München und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, durch Spezialkräfte der Bundespolizei. Die Beschuldigten – der 60 Jahre alte Arend-Adolf G. und sein 52 Jahre alter Kompagnon Achim A. – hätten eine Söldnertruppe von 100 bis 150 Mann aufbauen wollen, vor allem aus ehemaligen Soldaten oder Polizisten, um »durch Kampfhandlungen in den im Jemen herrschenden Bürgerkrieg« einzugreifen, so die Bundesanwaltschaft damals.

Tobias Pflüger, Fachpolitiker der Partei Die Linke, erklärte damals gegenüber jW, es flögen jetzt »Stück für Stück die rechten Netzwerke bei der Bundeswehr auf«. Er verwies darauf, dass G. und A. nach ihrer aktiven Zeit bei der Bundeswehr für die berüchtigte »Sicherheitsfirma« Asgaard aktiv gewesen seien. G. sei zeitweise soga...