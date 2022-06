Re: Schluss mit Torf

Irlands Ausstieg aus dem Torfabbau

Was jetzt nicht in der Erde ist, das wächst auch nicht mehr, so galt es früher. Heute kann man dank Klimawandel auch wunderbares Wintergemüse ernten, natürlich auf guter Bioerde, nicht auf torfhaltigem Kaufboden. Während Irland aus dem industriellen Abbau ausgestiegen ist, darf im County Kildare immer noch Torf für den Eigenbedarf gestochen werden. Der Abschied vom hier als Brennstoff verwendeten Material fällt besonders den Älteren schwer. Energieberaterin Imelda Goldsboro hilft bei der Umrüstung auf alternative Heizsysteme. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Zwei Leben für Europa

Gustav Stresemann und Aristide Briand

Große, historische Politik der Völkerverständigung: Der deutsche Außenminister Gustav Stresemann, stockkonservativ, und sein ...