Aufziehende Gewitter

Der Blues war die Musik der Armen, Spareribs ihr Essen. So die Begründung der Festivalmacher zur Titelgebung dieses größten Gratis-Bluesfestivals der Niederlande. Uns ziehen weder Rippchen noch allein der Blues nach Raalte (vom 4. bis 6. Juni) zu »Ribs & Blues«, in die beschauliche Gegend der Overijssel, sondern Acts, die das Genre freier interpretieren oder streifen, die Drive-By Truckers zum Beispiel, die Southern Rock spielen – mit Blues im Blut.

Ihr neues Album – das dritte in zwei Jahren – heißt »Welcome 2 Club XIII«. Es ist persönlich, introspektiv, der Blick geht zurück. Nach ihrer Trilogie politischer Alben (»American Band«, 2016; »The Unraveling« und »The New OK«, beide 2020), in denen sie Rassismus, Waffenkultur, die reaktionären bis faschistischen Tendenzen des Teils der US-Gesellschaft aufspießten, der Reagan, Palin und Trump unterstützt(e), fand Patterson Hood, neben Mike Cooley, der Songschreiber der Band, dass sie zu dem Themenkomplex er...