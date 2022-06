»So einer kann nicht einfach weiter Streife fahren«

Fünf Jahre nach einem rassistischen Angriff auf einen afghanischen Asylsuchenden sind der Polizist Stefan K. und zwei Mitangeklagte Anfang Mai verurteilt worden. Was genau ist damals vorgefallen?

Im April 2017 waren die drei Männer auf dem Heimweg von einem Fußballspiel am Berliner S-Bahnhof Karlshorst auf Jamil Amadi (Name geändert, jW) losgegangen. Sie verletzten ihn schwer. Jamil erlitt Schulter- und Kopfverletzungen sowie einen Nasenbeinbruch. Einer der verurteilten Täter, der Polizist Stefan K., war an diesem Abend nicht im Dienst, sondern privat unterwegs. K. war bis 2016 bei der Berliner Polizei ausgerechnet in der »Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus« eingesetzt. Diese Sondereinheit war für die Ermittlungen in der bis heute nicht aufgeklärten rechtsterroristischen Anschlagserie in Neukölln zuständig. Als ein Zeuge der Tat die Polizei rief, sagte Stef...