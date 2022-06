Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Endspurt der Welt Marc Hieronimus Die Koryphäen waren sich ausnahmsweise einig. Nur wenige Lichtjahre entfernt explodierte eine Supernova bzw. war schon lange explodiert. In etwa dreißig Jahren würde ihre Strahlung die Erde erreichen und alles mehrzellige Leben auf ihr unweigerlich vernichten. Wie bei Weltuntergängen üblich, gab es Zweifler, Religiöse und allerhand andere Verwirrte. Das Gros der Menschen teilte sich in Fatalisten, die weitermachten wie bisher (sie hatten schon ganz anderes überstanden) und Pragmatiker, die eine wirtschaftlich und sozial verträgliche Lösung für die Herausforderung suchten. Schon bald konnten Vertreter beider Gruppen ein unwiderstehliches Abwicklungsprogramm für die irdische R...

Artikel-Länge: 2138 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen