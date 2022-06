Mühl, Haas, Watzke

Ein Abenteuerfilm nach Bertolt Brecht? Geht das? Die Brecht-Erben sträubten sich eine Weile dagegen, die Erzählung »Safety First« fürs DDR-Fernsehen umzusetzen zu lassen, bis Christa Mühl auf den Plan trat. Sie hatte 1977 mit der Brecht-Adaption »Tod und Auferstehung des Wilhelm Hausmann« einen internationalen Erfolg gelandet. Nun sollte »Die Rache des Kapitän Mitchell« diesen noch toppen. Dem Kapitän eines britischen Kreuzfahrtschiffs gelingt es nach der Kollision mit einem Frachter, Passagiere und Schiff zu retten, aber von der Reederei wird er gefeuert. Dem Krimi- und Kipling-Liebhaber Brecht fielen spannende Wendungen ein, Szenenbildner Klaus Winter sparte nicht an Tricks, um Großbritannien in Brandenburg erstehen zu lassen, und Christa Mühl inszenierte die vielen Stars mit Dieter Mann an der Spitze 1979 voller Witz und Ironie. Als Autorin ihrer Filme arbeitete sie damals meist mit ihrem Mann zusammen...