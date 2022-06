Chaos für neun Euro

Die Pfingstfeiertage wurden der befürchtete Härtetest für den Regionalverkehr auf der Schiene. Das erste Wochenende nach Einführung des Neun-Euro-Tickets führte zu übervollen Zügen, Gedränge auf Bahnsteigen, zahlreichen Verspätungen, Kapazitätsengpässen bei der Fahrradmitnahme und verärgerten Kunden. In Stendal in Sachsen-Anhalt musste am Sonnabend die Bahnpolizei eingreifen, um einen zu mehr als 200 Prozent ausgelasteten Zug teilweise zu räumen, wie ein Sprecher der Bundespolizei laut dpa mitteilte. Der Lokführer hatte um Hilfe gebeten, da Reisende nicht bereit gewesen seien, den Zug zu verlassen.

Angesichts solcher Meldungen sprach der Fahrgastverband »Pro Bahn« von einem Chaos mit Ansage. Es handle sich um die Folge eines politischen Angebots, das ohne die nötigen Kapazitäten im Bahnverkehr zur Verfügung gestellt worden sei. »In den Hauptreisezeiten war die Nachfrage auf den Hauptstrecken so stark, dass Züge nicht abfahren konnten«, kritisierte Karl-Pet...