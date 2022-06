Der Staat und sein Geld: Die Geschichte der Steuern

Ein ganzer Abend über Steuern – das macht nur Arte. Im Anschluss an die Finanzkrise von 2008 und die damit einhergehende Sparpolitik kam es in Europa zu Protesten. Sie verdeutlichten das wachsende Misstrauen der Bürger gegenüber den Regierenden. Den Stein des Anstoßes bildete dabei nicht selten die Steuerpolitik. Denn die Reichen zahlen so gut wie keine, wie einst die Aristokraten. Das wird schon im Herbst – Habeck gerade dixit – wieder zu Problemen führen, ja, FDP? Frankreich 2022.

Arte, 20.15 Uhr

Auf dem Trockenen. Der Kampf ums Wasser geht weiter

In Berlin und Brandenburg wird das Wasser knapp, schon gibt es Wüstengebiete. Trockenheit, steigender Verbrauch und neue Tesl...