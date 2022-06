Auf die Frage, wie wir in die Welt gestellt sind, antwortet der Soziologe Hartmut Rosa: »mit den Füßen«. Barfuß spüren wir die unterschiedlichen Böden, auf denen wir gehen. Mit »festem Schuhwerk« nehmen wir dagegen laut Rosa eine »puffernde Distanz zwischen Leib und Welt ein, die es uns ermöglicht, von einem partizipativen zu einem objektivierenden und verdinglichenden Weltverhältnis überzugehen«.

Dazu verhelfen uns die Schuhgeschäfte oder Schuhmachereien. In den einen arbeiten arme Verkäuferinnen, in den anderen Schuster. Die gehörten oft zu den radikalsten. Aus diesem Beruf gingen viele Philosophen, Agitatoren und Terroristen hervor. Daher auch die obrigkeitliche Warnung: »Schuster, bleib bei deinen Leisten!« Doch die industrielle Revolution drängte den Schuster langsam an den Rand der Arbeiterbewegung. All die exproletarischen Men-in-Sportswear und die »Turnschuhgeneration« ließen ihn dann fast verschwinden. Der Schuster ist schon lange nicht mehr die »...