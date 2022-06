Suche nach Konsens

Die deutschen Medien sind sich nach Bekanntgabe der ersten Ergebnisse der Parlamentswahl im Libanon weitgehend einig gewesen: »Protestbewegung zieht ins Parlament ein« (ARD-»Tagesschau«), die »Reformkräfte« im Libanon hätten »einen Achtungserfolg errungen« (Deutsche Welle). »Sie schicken 13 Abgeordnete ins Parlament, während ein Hisbollah-Verbündeter Verluste einfuhr. Eine Chance, das Land aus der Krise zu führen?« so der deutsche Auslandssender am 19. Mai weiter. Westliche Botschafter hatten vor der Abstimmung in dem krisengebeutelten Land offen für »Wandel« geworben. Die Botschafterin Frankreichs, Anne Grillo, hatte ihre »libanesischen Freunde« per Twitter aufgefordert, wählen zu gehen, um »ihre Rechte und Erwartungen an das Parlament zu verteidigen«. Ihr deutscher Amtskollege in Beirut, Andreas Kindl, rief im gleichen Medium »Libanesische Frauen! Libanesische Ehemänner, Väter von Töchtern, Brüder von Schwestern« auf, ihre Zweitstimme, auch Vorzugsstimm...