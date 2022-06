Frei, aber arm

Es ist zwei Jahrzehnte her, da erhielt Timor-Leste, der jüngste Staat Asiens, seine Unabhängigkeit. Dort feierte man am 20. Mai 2022 nicht nur den 20. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Kurz vor Mitternacht wurde zugleich der neue Präsident José Ramos-Horta vereidigt, der zuvor gegen seinen Amtsvorgänger Francisco »Lú Olo« Guterres die zweite Runde der Wahlen für das höchste politische Amt gewonnen hatte. Er übernimmt nach 2007 bis 2012 zum zweiten Mal den Chefposten der rund 1,3 Millionen Einwohner zählenden Nation. Die hat es seit der Staatsgründung zwar geschafft, einigermaßen stabile demokratische Verhältnisse zu etablieren, aber nicht, der Bevölkerung neben der seinerzeit erkämpften Freiheit auch Wohlstand zu verschaffen. Kein Wunder also, dass Ramos-Horta den Kampf gegen die nach wie vor verbreitete Armut zur Kernaufgabe seiner zweiten Präsidentschaft erklärt hat. Unter anderem dafür ist er mit breiter Mehrheit gewählt worden, und daran wird er sich m...