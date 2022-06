»Die Erde soll ein Garten sein«

Sie empfängt mich am Gartentor. Erster Eindruck: eine zierlich und zugleich drahtig wirkende Frau, dezent geschminkt, freundliches Lächeln. Zweiter Eindruck: agil, selbstbewusst, offen. Das Gespräch führt umgehend mitten hinein in zwei glänzende Künstlerbiografien, die zwar systemübergreifend in beiden deutschen Staaten spielen, jedoch zweifelsfrei tief verwurzelt sind in Kunst und Kultur jenes Landes, das versuchte, einen sozialistischen Weg einzuschlagen. »Wir haben die Sache in den Sand gesetzt«, wird sie zum Schluss sagen.

»Sie«, das ist Monika Ehrhardt Lakomy, geboren 1947 in Oßmannstedt als Monika Ehrhardt, Maurerin, Ballettänzerin, Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Komponisten, Pianisten, Sänger und Arrangeur Reinhard Lakomy (1946–2013) erfindet sie Ende der 1970er Jahre die »Geschichtenlieder« mit zahlreichen Plattenproduktionen, darunter der »Traumzauberbaum« (1980), insgesamt bis heute etwa fünf Millionen ve...