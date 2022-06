»Systemfrage stellen«

Am 16. Juni 2007 beschloss ein Parteitag in Berlin die Gründung der Partei Die Linke. Die 750 Delegierten kamen aus der 2004 zunächst als Verein, im Januar 2005 als Partei gegründeten Initiative »Arbeit und soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative« (WASG) und der im Juli 2005 in »Linkspartei.PDS« umbenannten PDS, die aus der SED in der DDR hervorgegangen war. Aus Anlass der Verschmelzung beider Parteien erklärten die damalige Abgeordnete im EU-Parlament und Mitglied des Vorstandes der neuen Partei Sahra Wagenknecht, die beiden Bundestagsabgeordneten Cornelia Hirsch und Ulla Jelpke, die Mitglieder des Parteivorstandes Sabine Lösing und Thies Gleiss sowie Tobias Pflüger, damals Mitglied des EU-Parlaments:

Wir haben gemeinsam mit vielen anderen für eine starke, antikapitalistische bundesweite Partei gestritten und freuen uns nun über die erfolgreiche Gründung der Partei Die Linke.

Der Streik bei der Telekom, die Proteste zum G8-Gipfel oder die Mobilisierung...