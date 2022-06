Panzer, Wölfe, Rothirsche. Bayerns wilder Übungsplatz

Vielfalt schaffen mit vielen Waffen – das ist in der Oberpfalz Realität. Es wird fast rund um die Uhr scharf geballert auf dem Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte im bayerischen Grafenwöhr. Schwer vorstellbar, dass sich in diesem riesigen, scheinbar lebensfeindlichen Gebiet genau darum ein großartiges Refugium gebildet hat. Hier leben zahlreiche Tierarten, auch Wölfe und kapitale Rothirsche. Amis, stay here, sagt da also ausgerechnet das Rotwild. Frankreich/BRD 2021.

Arte, Sa., 19.40 Uhr

A Toy Story: Alles hört...