When Cowboy Ronny comes to Town

Zwischen 1979 und 1983 bestimmt die atomare Hochrüstung die politischen Debatten. Das Schreckgespenst eines dritten Weltkriegs droht. Gleich mehrfach sind die Supermächte USA und Sowjetunion in der Lage, das Leben auf der Erde auszulöschen. SS-20- stehen gegen Pershing-II-Raketen und Cruise-Missiles. Das heißt, letztere sollen, laut NATO-Doppelbeschluss, erst noch in Westeuropa stationiert werden.

Gegen die atomare Aufrüstung wendet sich weltweit eine neue Friedensbewegung. Sie basiert auf vielen kleinen, unabhängigen Gruppen und Bürgerinitiativen. Unter der Parole »Schwerter zu Pflugscharen« und der Abbildung der Skulptur des sowjetischen Bildhauers Jewgeni Wutschetitsch, die vor dem UNO-Hauptgebäude in New York steht, findet dies auch in der DDR seinen Widerhall.

Neue Friedensbewegung

In der Bundesrepublik setzt die Friedensbewegung am 10. Oktober 1981 im Bonner Hofgarten ein unübersehbares Zeichen. Mehr als 800 Organisationen unterstützen den Aufruf »Gege...