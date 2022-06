Die letzten Tage von Sylt

Freitag, 3. Juni

Am Nachmittag klappt ein Reporter seinen Rechner auf, öffnet eine Flasche Bier und fängt an zu tippen:

Rauschgift, Orgien, Bürgerkrieg – die Punkerhölle auf der Luxusinsel

»Ich fahre mit der Regionalbahn nach Sylt. Furchtbares Gedränge im Zug. Die Punker grölen. Laute Hottentottenmusik aus dem Kassettenrekorder. Große Hunde bellen. Ich fürchte um mein Leben. Ein 14jähriges Mädchen bietet mir Oralsex an – für ein Bier! Unfassbare Szenen im Bahnhof Westerland. Viele Punker werden ohnmächtig aus dem Zug getragen. Überall Hundehaufen, in denen schwarze Fähnchen mit dem Anarchie-A stecken. In Kampen völlige Enthemmung. Auf den Gehsteigen liegen Punker herum und übergeben sich in die Rabatten. Sie bedrohen anständige Bürger mit AIDS-Spritzen und rauben sie aus. Darunter sehr junge Mädchen ohne BHs und in superkurzen Röcken …«

Er kratzt sich im Schritt, zündet sich eine Zigarette an und furzt.

»Eines dieser Kinder spritzt sich vor meinen Augen Heroin...