Zum Inhalt dieser Ausgabe | Was ist Revolution? Kommunistenverfolgung in Deutschland: Der Leipziger Hochverratsprozess gegen Wilhelm Liebknecht, Adolf Hepner und August Bebel vor 150 Jahren Mit dem Prozess gegen die Führer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands (SDAP) im Frühjahr 1872 versuchte die herrschende Klasse, die Zugehörigkeit zur Internationalen Arbeiterassoziation als strafwürdiges Vergehen zu ahnden. Die Angeklagten nutzten die Gelegenheit, um programmatische Dokumente des Sozialismus wie das vergriffene und weithin unbekannte »Manifest der Kommunistischen Partei« zu Protokoll zu geben. Die SDAP konnte sie so legal und in hoher Auflage drucken. Bebel erklärte vor Gericht u. a.: Die Anklage folgert nun, dass, wenn von uns die Republik als Ziel hingestellt wurde, wir auch darüber einig gewesen sind, die Republik mit Gewalt herbeizuführen. Über die Art der Einführung der Republik ist aber nie (…) verhandelt worden. Das haben wir der Zukunft überlassen; wir wollen abwarten, wie die Dinge gehen und ob allmählich die öffentliche Meinung, die Majorität, sich dafür erklären wird. Ich will aber gar nicht verschweigen, dass na...

