Elf Nullen müsst ihr sein

Sonntag, 29. Mai

Bundessozialminister Heil will einen jährlichen Klimabonus einführen, ein- oder zweihundert Euro für Lohnabhängige mit einem Monatseinkommen von bis zu 4.000 Euro. Aber was ist mit den armen Reichen? Der Paritätische Wohlhabendenverband und der Arbeitgeber-Samariter-Bund befürchten eine Spaltung der Gesellschaft. Sie fordern, dass die gebeutelten Besserverdiener auch so einen Klimabonus bekommen und weiterhin unbegrenzte Tankrabatte. Dazu eine Berechnung der Energiekostenpauschale nach Wohnfläche und Anzahl der Limousinen.

Auch das Engagement der Großkonzerne sollte mehr wertgeschätzt werden. Sie haben in der letzten Krise nicht nur genommen (Coronahilfen in Milliardenhöhe), sondern auch gegeben (enorme Dividenden an die Aktionäre). Daran könnten sich die Schmarotzer ein Beispiel nehmen, die der Heil beschenken will. Außerdem geben die das schöne Geld ja doch nur für unnützes Zeug wie Margarine, Dauerwurst und Schüttkohle aus.

Siemens hat ei...