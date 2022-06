Pudding im Puff

Der Yakuzibereich des ausladenden Swimmingpools blubbert vor sich hin. An eine Säule gelehnt posiert eine Frau im Lederdessous für zwei Fotografen. Männer in Bademänteln schlendern zwischen Dampfsauna und Dusche hin und her, fläzen entspannt auf Liegestühlen um den Pool herum. Zwischen hübsch drapierten Plastikweinranken steht eine Statur der griechischen Göttin der Jagd, Artemis.

In der Etage über der Saunalandschaft im bekannten Berliner FKK-Saunaklub »Artemis« ist der Bar- und Raucherbereich. Im niedrigen Raum mit dem flauschigen lila Teppich riecht es ein wenig nach abgestandenem Rauch. In der Mitte des runden Raumes mit DJ-Pult und Säulen in Marmoroptik steht eine Poledancestange auf einem kniehohen Podest.

Hier findet am Internationalen Hurentag oder auch dem Tag der Sexarbeitenden, der jährlich am 2. Juni begangen wird, eine Pressekonferenz unter dem Motto »Das heimliche Treiben der Männer und Justitias Macht« statt. Ein ungewöhnlicher Ort. Auch der ...