Gegründet 1947 Sa. / So., 4. / 5. Juni 2022, Nr. 128

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hamburg soll Befreiung nicht feiern Bürgerschaft der Hansestadt erklärt 8. Mai lediglich zum Gedenktag Kristian Stemmler Esther Bejarano hat es nicht mehr erlebt – fraglich ist, ob sie sich gefreut hätte. Die Heimatstadt der Auschwitz-Überlebenden, aktiven Antifaschistin, Musikerin und Vorsitzenden des Auschwitz-Komitees Deutschland hat zwar einen ersten Schritt getan, um posthum einen Herzenswunsch Bejaranos zu erfüllen. Mit großer Mehrheit hat die Bürgerschaft knapp ein Jahr nach ihrem Tod am Mittwoch beschlossen, den 8. Mai – »der Tag der Befreiung vom Faschismus«, wie sie dieses Datum nannte – zum Gedenktag zu machen. Wohlgemerkt nicht zum Feiertag. Mit großer Mehrheit wurde ein entsprechender Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und CDU angenommen. Damit ist Hamburg das sechste Bundesland, in dem der 8. Mai ein Gedenk- oder Feiertag ist. Die Lesart der Kommunistin Bejarano von der Befreiung des Landes vom Faschismus setzte sich erwartungsgemäß nicht durch. Der 8. Mai 1945 markiere mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands »das Ende des fürchterli...

Artikel-Länge: 3191 Zeichen

