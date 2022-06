Spider-Man: A New Universe

Miles Morales ist ein Teenager in New York, der mit der Schule und seinen Sozialbeziehungen zu kämpfen hat. Doch als er von einer Spinne gebissen wird, ist er der neue Spider-Man. Im Multiversum, in dem es mehrere Spider-Man-Versionen gibt, trifft er auf Peter Parker, den früheren Retter New Yorks. Miles muss ein überhartes Training absolvieren, um der neue Beschützer seiner Stadt zu werden. Formal hoch ambitionierter Trickfilm. USA 2018.

Pro sieben, 20.15 Uhr

The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz

Der einst erfolgreiche Wrestler Randy »The Ram« Robinson ist beruflich und gesundheitlich am Ende. Er bestreitet seinen Lebensunterhalt mit tristen Schaukämpfen. Alle privaten Beziehungen sind gescheitert. Es gelingt ihm auch nicht, das Verhältnis zu seiner Tochter Stephanie wieder in gute Bahnen zu lenken. E...