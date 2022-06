Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rechtswidrigkeit feststellen lassen Friedensaktivisten reichen nach verhinderter Reise in die Kurdistan-Region des Irak Klage ein Nick Brauns Rund ein Jahr, nachdem Mitgliedern einer Friedensdelegation in die Kurdistan-Region des Irak am Düsseldorfer Flughafen die Ausreise verweigert wurde, haben mehrere der Betroffenen Klage gegen die Bundespolizei eingereicht. Darüber informierte die Initiative »Defend Kurdistan« am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Hamburger Curio-Haus. Angesichts einer Intensivierung der türkischen Angriffe auf Rückzugsgebiete der Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im südkurdischen Bergland wollten sich im Juni 2021 Dutzende Aktivisten aus mehreren Ländern vor Ort über die Lage informieren und internationale Aufmerksamkeit auf den Krieg lenken. Doch die Bundespolizei stoppte rund 20 Teilnehmer der Delegation, darunter Cansu Özdemir, Menschenrechts- und Klimaaktivisten sowie Linke-Abgeordnete von Hamburgs Bürgerschaft, am Düsseldorfer Flughaf...

Artikel-Länge: 3346 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen