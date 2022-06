Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kahlschlag bei der BBC Öffentlicher Rundfunk in Großbritannien soll 500 Millionen Pfund im Jahr einsparen Bernd Müller Die British Broadcasting Corporation (BBC), älteste nationale Rundfunkanstalt der Welt, steht vor einem gravierenden Umbruch: Sender sollen geschlossen werden oder nur noch im Internet verfügbar sein, Formate zusammengelegt, das Budget für lokale Fernseh- und Radiostationen zusammengestrichen werden. Bis zu 1.000 Arbeitsplätze könnten durch diese Pläne verlorengehen, berichtete die Zeitung The Guardian am 26. Mai. Hintergrund für den Umbau des öffentlichen Senderverbunds sind Pläne der britischen Regierung, die Rundfunkgebühren bis 2027 abzuschaffen. Zunächst sollen sie für die kommenden zwei Jahre bei 160 Pfund pro Haushalt und Jahr eingefroren werden, wie Kulturministerin Nadine Dorries im Mai bekanntgab. Daraus ergibt sich für die BBC eine Finanzierungslücke von 285 Millionen Pfund jährlich. BBC-Generaldirektor Timothy Davie reagierte mit einem ehrgeizigen Kürzungsplan: Nicht nur der drohende Fehlbe...

Artikel-Länge: 2833 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen