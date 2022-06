Tod in Texas

Ein Blick in den Abgrund mit Regisseur Werner Herzog: Im Mittelpunkt seiner verstörenden und aufwühlenden Filmarbeit steht Michael Perry, der wegen dreifachen Mordes verurteilt worden ist und am 1. Juli 2010, nur acht Tage nach dem letzten Gespräch mit Herzog, in Huntsville, Texas, mit der Giftspritze hingerichtet wurde. D 2012.

ZDF Info, 20.15 Uhr

Sehnsucht nach Rausch

Drogen und ihre Folgen

Rauchen soll man eh nicht, Sitzen ist der neue Zucker – da sind weiße Pulver doch, ob nun in Tablettenform oder anders, scheinbar ideal als kleine Helfer für den Alltag. Unter den aktuellen Drogenabhängigen befinden sich entsprechend viele unauffällige Erwachsene – Ärzte und erfolgreiche Geschäftsleute zum Beispiel. Ist das alles neu? In der Odyssee sind ständig alle besoffen, un...