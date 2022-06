Bedingt systemkritisch

In diesen Tagen erscheint Heft Nr. 130 von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Wir veröffentlichen an dieser Stelle redaktionell gekürzt und leicht bearbeitet den Aufsatz von Luca Karg und Maurice Laßhof über die politischen Einstellungen der Fridays for Future-Bewegung. Wir danken Redaktion und Autoren für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

»Die Aufrüstung ist ein Drama für die Klimakrise«¹ – mit diesen Worten reagiert ein Demonstrant der Fridays for Future-Bewegung (FfF) vor dem Bundestag auf die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Krisensitzung am 27. Februar 2022, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr und »mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts« für Verteidigungsausgaben bereitstellen zu wollen. Dieser Auf- und Ausrüstungsetat soll neben der Schuldenbremse im Grundgesetz verankert werden. In den Diskussionen um eine schnelle Bereitstellung von Finanzmitteln für die Bundeswehr gerät das moderate ...