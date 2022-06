Einbruch des Neuen

Die Schriftstellerin Ruth Rehmann (1922–2016) hat sich zwar selten explizit dazu geäußert, sich dafür aber um so nachhaltiger in ihren Texten zum Realismus bekannt – zu einem Realismus, den sie in Gestalt des sogenannten Neuen Realismus ihres Freundes Dieter Wellershoff Mitte der 60er Jahre kennengelernt hatte. Dies legen auch die sporadischen, aber prägnanten ­ästhetisch-poetologischen Bemerkungen nahe, die sie in Interviews geäußert hat. Immer, sagte sie einmal, habe sie »etwas rauskriegen« wollen, um es dann in klarer ­Sprache und realistischer Darstellung den Lesern zu vermitteln. »Der Anfangsimpuls ist eigentlich der, dass ich etwas verstehen möchte. (…) Ich will etwas rauskriegen, ich möchte etwas erfahren, und das kann ich nur durchs Schreiben.« Ihre Texte sind meist autobiographisch grundiert und schildern beeindruckend ­politisch-gesellschaftliche Verhältnisse, was von der Beschäftigung mit Kindheit und Jugend im Faschismus über die »Wirtschaftsw...