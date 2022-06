Teilrückzug aus EU-Sanktionsfront

Italiens Premier Mario Draghi hat mit einiger Erleichterung auf die Korrekturen an den EU-Sanktionen gegen Russland reagiert. Nach dem Sondergipfel in Brüssel erklärte er auf einer Pressekonferenz am Dienstag: »Das Sanktionsabkommen wurde erfolgreich abgeschlossen, Italien wird nicht bestraft.« Das nunmehr sechste Sanktionspaket sei eine »schwere Geburt« gewesen; es zeige deutlich, »wieviel die Einheit der EU politisch kostet«. Ab Ende des Jahres dürfe nun auch Italien kein russisches Öl mehr importieren. Der frühere EZB-Chef vergaß bei dieser Gelegenheit nicht, die »feste Verankerung der Regierung in der EU und in den historischen transatlantischen Beziehungen« zu betonen.

In Brüssel und Rom blieb dabei geflissentlich unerwähnt, was Draghi in der vergangenen Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart hatte: Italien wird ohne Unterbrechung weiter Gas vom Staatskonzern Gasprom beziehen. Die 30 Milliarden Kubikmeter decken 40 Prozent das ...