Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rechter Schreihals im Aufwind Argentinien: Abgeordneter Milei kann bei Präsidentenwahl 2023 kandidieren. Umfragen sehen Potential Florencia Beloso Der Chef der argentinischen Rechtspartei »La Libertad Avanza« (Die Freiheit schreitet voran), Javier Milei, kann bei der für das kommende Jahr vorgesehenen Präsidentschaftswahl antreten. Am Wochenende beschlossen die Delegierten der »Demokratischen Partei« (PD) auf einem Parteitag in Buenos Aires, die Kandidatur des Rechtsaußen zu unterstützen. Elf Delegierte stimmten dafür, dass Milei auf dem Ticket der PD antreten kann, drei stimmten gegen den Vorschlag. Der Ultrarechte erhält damit die erste offizielle Anerkennung durch eine landesweit aktive politische Partei. Mileis »La Libertad Avanza« verfügt über keine argentinienweiten Strukturen und somit auch nicht über die rechtlichen Voraussetzungen für eine Kandidatur bei Präsidentschaftswahlen. Erst der ihm nun von der »Demokratischen Partei« verliehene »föderale Status« macht eine solche möglich. Jüngste Umfragen zeigen, dass sich der Parlamentsabgeordne...

