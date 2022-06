Gegenschlag aus Guatemala

Eigentlich gilt Guatemala als treuer Verbündeter der USA in der Region. Doch seit einiger Zeit ist das Verhältnis zum Weißen Haus angespannt. Zuletzt sorgte in Washington die erneute Ernennung der Generalstaatsanwältin María Consuelo Porras durch den rechten Staatschef Alejandro Giammattei am 16. Mai für Kritik. Tags darauf kommentierte der Sprecher des US-Außenministeriums, Edward Price, die Wiederwahl von Porras stelle einen »Rückschritt für die Demokratie in Guatemala« dar. Jetzt hat Giammattei zum Gegenschlag ausgeholt, wobei er es auf die US-Entwicklungsbehörde USAID abgesehen hat.

Vergangene Woche berichteten guatemaltekische Medien von einem Treffen des Präsidenten mit Vertretern der konservativen Heritage-Stiftung am 26. April dieses Jahres. Laut zwei Mitarbeitern der Stiftung habe der rechte Staatschef dort gesagt, er »habe bereits bes...