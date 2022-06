Motiviert, aber ausgebremst

Nachwuchsprobleme gibt es viele, in der Industrie sowieso. Im Auftrag der Gewerkschaft IG Metall untersuchte jüngst das Team um die Soziologieprofessorin Sabine Pfeiffer der Erlangener Friedrich-Alexander-Universität in der Studie »Ausbildungspersonal im Fokus – Studie zur Situation der betrieblichen Ausbilder*innen 2021« Ansichten, Wahrnehmungen und Perspektiven von Ausbildenden in der Textil-, Metall- und Elektroindustrie.

Befragt wurden Ausbilderinnen und Ausbilder, die im System der dualen Berufsausbildung in sogenannten Schlüsselpositionen tätig sind. Unabhängig davon, ob sie ihrer Aufgabe hauptberuflich, nebenberuflich oder als »mit der Ausbildung beauftragte Fachkraft« quasi nebenbei nachkommen, spielen sie eine entscheidende Rolle als fachliche und persönliche Ansprechpartner einer kommenden Generation von Beschäftigten. Ein Feld, das im Wissenschaftsbetrieb bislang eher unerforscht ist.

Die am Mittwoch in Berlin vorgestellten Ergebnisse der repräse...