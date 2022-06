Zum Inhalt dieser Ausgabe | Haft für faschistische Waffenschieber München: Milde Strafe für Schmuggler, die Gewehre aus Kroatien für Nazis in Deutschland besorgten Nick Brauns Drei Mitglieder eines im faschistischen Milieu angesiedelten Waffenschmugglerrings wurden am späten Dienstag nachmittag vom Münchner Landgericht zum Teil zu Haftstrafen verurteilt. Die Männer sollen größere Mengen Waffen aus den Balkankriegen der 1990er Jahre – darunter Kalaschnikow-Sturmgewehre und Uzi-Maschinenpistolen – von Mafiakreisen in Kroatien erstanden und nach Deutschland gebracht haben. Dort sollen sie diese Waffen unter anderem Personen aus der rechten Szene angeboten haben, zu den Abnehmern gehörte auch ein Mitglied des Rockerklubs »Hells Angels«. Als Zwischenlager diente neben Wohnungen eine Autowerkstatt in Trudering bei München, abgewickelt wurden die Deals unter anderem auf Parkplätzen. Aufgeflogen war das Waffengeschäft, nachdem die kroatische Grenzpolizei 2018 einen der Schmuggler, Martin M., mit einer Lieferung von Pistolen, Sturmgewehren und Handgranaten im Kofferraum an der Grenze kontrolliert hatte. Im Sommer 2020 ging die Polizei da...

Artikel-Länge: 3982 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen