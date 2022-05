Herzinfarkt im Hexenkessel

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Atlas Fútbol Club aus Guadalajara (Bundesstaat Jalisco) hat zum dritten Mal nach 1951 und 2021 die mexikanische Fußballmeisterschaft gewonnen. Das Finalhinspiel des Torneo Clausura im Estadio Jalisco gegen den C. F. Pachuca (Bundesstaat Hidalgo) hatte die Truppe des argentinischen Trainers Diego Cocca am vergangenen Freitag morgen nach Treffern von Luis Reyes (herrliches Kopfballtor vom Elfmeterpunkt) und dem Kolumbianer Julián Quiñones (ließ in der Nachspielzeit drei zunächst herumirrende Fastverteidiger zu Fahnenstangen erstarren) bereits mit 2:0 für sich entscheiden können. Am Montag fand der Rückkampf im Estadio Hidalgo statt.

Pachuca, selbst schon neunmal Meister (zuletzt 2016), begann dieses Mal zielstrebiger, weshalb es auch kaum verwunderte, dass sie gegen die Füchse bereits nach acht Minuten durch eine Genialität des ekuadorianischen Nationalspielers Romario Ibarra, der auf dem linken Flügel zwei Atlanten düpi...