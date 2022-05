Wissen vor acht – Erde

Warum stirbt die Ostsee?

In fünf Minuten wird hier komplex erklärt: In der Ostsee gibt es Stellen, an denen der Sauerstoffgehalt im Wasser so gering ist, dass kaum noch etwas leben kann. Wie diese Todeszonen entstehen und was man dagegen tun kann, zeigt Eckart von Hirschhausen. D 2022.

Das Erste, 19.45 Uhr

Heißzeit

Wege aus der Klimakatastrophe

Das Filmteam besucht Aktivisten im Sudan. 65.000 Akazien wachsen bereits in dem sudanesischen Dorf Darfur. Jeder Baum treibt seine Wurzeln 100 Meter ins Erdreich und ist besser gegen die Dürren in der Sahelzone gewappnet als die meisten anderen Pflanzen. Als Kohlendioxidspeicher tragen sie auch dazu bei, die Erderwärmung zu begrenzen. Wird die Rinde angeritzt, sondern die Bäume Gummi...