Rotlicht: National Rifle Association

Nach dem jüngsten Schulmassaker an der Robb-Grundschule im texanischen Uvalde wetterte der US-Gewerkschafter Charles Idelson gegen den vom 27. bis 29. Mai in Houston (Texas) stattfindenden Kongress der »National Rifle Association« (NRA). »Schulsicherheit oder geisteskranke Täter« seien nicht das Problem, sondern »die Waffen – Gewehre, Gewehre, Gewehre«, protestierte Idelson und erinnerte daran, dass es 1993 einmal ein Verbot von Sturmgewehren gab, das allerdings nur zehn Jahre galt – obwohl dadurch die Zahl der Delikte mit halbautomatischen Waffen spürbar sank. Als die ­Republikaner mit ihrem »Waffenfanatismus« immer weiter nach rechts rückten, seien die Bemühungen, das Gesetz wiederzubeleben, allesamt gescheitert, so der Gewerkschafter. Das lag nicht zuletzt an der NRA, deren Geschäft die Propaganda für Schusswaffen ist. Das Tragen einer Waffe als Inbegriff der »Freiheit in einem freien Land« zu stilisieren, ist seit jeher die Mission des Dachverbandes d...