»Es braucht die Rebellion der Jugend«

Von Freitag bis Sonntag findet auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen das 20. Internationale Pfingstjugendtreffen statt, in dessen Vorbereitung Ihr Verein Solidarität International, SI, eingebunden ist. Die Veranstaltung steht dieses Jahr unter dem Motto »Generation Krise? Generation Rebellion! – Aktiv für den Weltfrieden!«. Wieso haben Sie diese Überschrift gewählt?

Kinder und Jugendliche sind besonders vom Krieg in der Ukraine und seinen Folgen betroffen. Dazu kommen die Umwelt-, Weltwirtschafts-, die Finanz- und die Coronakrise. Über ein Fünftel der Kinder in Deutschland leben unterhalb der Armutsgrenze. Es geht bei dem Treffen um die Frage der Zukunft, um ein Leben in Frieden in einer intakten Natur und mit einem Auskommen, das zur vollen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigt.

Was ist mit dem Motto konkret gemeint?

Die Jugend ist nicht nur Opfer der neuesten Entwicklungen des Kapitalismus respektive Imperialismus, sondern sie kann als eigenständi...