Am Sonnabend hat die italienische Organisation Potere al Popolo (»Die Macht dem Volke«, PaP) ihre siebte Nationalversammlung im Teatro Italia in Rom abgehalten. Dabei diskutierten die Beteiligten ihr neues Programm, an dem landesweit mehr als 50 verschiedene Ortsgruppen der PaP mitgewirkt haben und das die Richtung für die anstehenden Parlamentswahlen im Jahr 2023 vorgeben soll. Gewidmet war die Versammlung Valerio Evangelisti, einem Historiker und Schriftsteller, der Mitglied der nationalen Koordination der PaP gewesen war, bis er kürzlich verstarb.

Die beiden PaP-Kosprecher Giuliano Granato und Marta Collot erklärten laut dem Nachrichtenportal Il Tabloid: »Was tun zur Zeit der großen Krisen? Die wirtschaftliche, aus der wir nie herausgekommen sind; die ökologische, die jede mögliche Zukunft aus...