Planlos auf dem Rasen

»Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!« Den 600 Anhängern (darunter auch einige Anhängerinnen) von Meister VFB Oldenburg wird der notorische Pokalslogan durch den Kopf gegangen sein, als sie vergangenen Sonnabend letzten Endes in Hohenschönhausen ankamen, einem Berliner Stadtteil im äußersten Osten. Der Gegner war ebenfalls ein Meister: der BFC Dynamo. Jedoch traf man sich nicht zum Pokalfight, sondern zum ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Liga. In diesem Jahr sind gemäß des Regelwerks des DFB die jeweiligen Staffelmeister der Regionalligen Nord und Nordost dazu gezwungen, den verbliebenen vierten Aufstiegsplatz untereinander auszuspielen, unfairer kann es nach einer harten erfolgreichen Saison beider Teams kaum zugehen. »Scheiß DFB!« riefen zwischenzeitlich die BFC-Fans im Sportforum Hohenschönhausen, worauf das Echo von den Oldenburger Mitgereisten erklang. Das ging eine Weile hin ...