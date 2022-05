Leben retten statt Aufrüstung

Während sich die Bundesregierung am Sonntag mit der CDU über die geplante Finanzspritze für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro einigte, zogen knapp 400 Menschen vor die Parteizentrale des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD), um gegen Aufrüstung zu demonstrieren. Zu der Demonstration mobilisierten auch Beschäftigte der Krankenhäuser und Universitäten.

»Wir brauchen keine Waffen oder eine Aufrüstung, um andere Menschen im Ausland zu töten«, verkündete der Krankenpfleger in Ausbildung Zaza in seiner Rede, »sondern mehr Pflegekräfte, um Leben zu retten!« Bereits am 1. März verabschiedete die Verdi-Mitgliederversammlung der Be...