Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Wunderbiene am Nil Ein deutscher Imker auf Mission Günter Friedmann hat auf der Schwäbischen Alb – wo sonst? – Deutschlands größte Demeter-Imkerei aufgebaut. Seine Insekten sensibilisierten ihn für die Probleme in der Landwirtschaft. Um darüber aufzuklären, engagiert sich Friedmann weltweit. Seine Reisen führten ihn auch nach Ägypten. Dort lebt die Bienenart Apis mellifera lamarckii, die es ihm besonders angetan hat. BRD 2020. Arte, 19.40 Uhr Wir Deutschen und China China ist der größte Handelspartner Deutschlands. Der Film von Annette von der Heyde und Stefan Brauburger will zeigen, dass die Deutschen mit dem Reich der Mitte vor allem dann erfolgreich kooperierten, wenn die Wirtschaftsbeziehungen sich entfalteten und nicht ideelle und politische Gegensätze das Handeln bestimmten. Die Geschichte ist...

