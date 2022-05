Im Edeka-Laden wurde neulich meine Freundin von einem US-Amerikaner gefragt, ob es Butter gebe, die auch gekühlt weich bleibt. Die normale deutsche Butter würde immer sein Knäckebrot zerbröseln. Sie suchte im Butterregel und fand eine, die »streichzart« hieß. Und dann brauchte der Ami noch »salzlose Butter«. Auch so eine fand sie.

Mich erinnerte dieses Gespräch am Butterregal an eine Weihnachtsfeier in Oberhessen, wo wir nachts aus Langeweile nach Wächtersbach gefahren waren, an eine lange, frischgeweißte Fabrikmauer, die wir beschrifteten. Wir hatten keine Ideen, aber einer fing einfach an und schrieb mit großem Pinsel »Alles in Butter«, worauf der nächste »gesalzene Butter« schrieb und der dritte »Her mit der Butter aus Interventionsbeständen«. Dabei handelte es sich um den berühmten westdeutschen »Butterberg«, den die Regierung einlagert hatte und gelegentlich verbilligt auf den Markt warf. Ein vierter schrieb: »Nach zu vielen kostenlosen Butterproben g...