Vernichtendes Urteil

»Abwesend«, »nicht vorhanden«, »katastrophal«: Das sind einige der Begriffe, mit denen der Außenausschuss des britischen Unterhauses die Regierungspolitik während des Einmarsches der Taliban in Kabul sowie den damit zusammenhängenden Evakuierungen aus der afghanischen Hauptstadt in der ersten Augusthälfte des Jahres 2021 beschreibt. Der Bericht wurde am vergangenen Dienstag veröffentlicht. Zahlreiche Minister sowie Beamte der Außen- und Verteidigungsministerien wurden dafür befragt, Dutzende Originalquellen zitiert. Inhaltlich und stilistisch reiht sich der Bericht ein in immer mehr parlamentarische Untersuchungen über britisches Staatsversagen in Krisensituationen.

Zur Erinnerung: Ende 2001 marschierten die USA in Afghanistan ein. Im Ergebnis wurden die islamistischen Taliban von der Regierung in die Berge vertrieben. Von dort aus begannen sie einen rund 20 Jahre dauernden Guerilla- und Zermürbungskrieg gegen die im Land stationierten NATO-Truppen. Für Ma...