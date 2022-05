Teures Strohfeuer

Der Countdown läuft: Ab diesem Mittwoch gilt im kompletten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) der Bundesrepublik der Neun-Euro-Monatstarif. Seit dem Verkaufsstart vor einer guten Woche haben sich bereits Millionen Menschen das Ticket zugelegt.

Doch bevor für drei Monate Fahrten mit S-, U- und Regionalbahnen sowie Bussen und Straßenbahnen nahezu kostenfrei genutzt werden können, verlautet immer wieder auch Kritik an der befristeten Aktion. So erklärte Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), am Montag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass die Fahrscheinpreise im öffentlichen Nahverkehr mittelfristig steigen oder die Angebote eingeschränkt werden müssten. Als Grund nannte er die hohen und weiter zunehmenden Energiekosten, die die Nahverkehrsunternehmen nur über Preiserhöhungen decken könnten, wenn der Staat nicht Ausgleichszahlungen etwa für höhere Spritpreise übernehme.

Die Bundesregierung subventionie...