Logik der Wirklichkeit

In der Einleitung nennt Konrad Lotter sein Buch eine »etwas andere Einführung in die marxistische Theorie«. Das »etwas andere« besteht darin dass die Darstellung nicht der Logik der Marxschen Theorie, sondern der Logik der gesellschaftlichen Wirklichkeit und ihren gegenwärtigen Konflikten folgt. Aus dem Blickwinkel von Marx wird so die Polarisierung der Gesellschaft durch die wachsenden Gegensätze des Einkommens und des Eigentums behandelt; die allenthalben propagierte Nachhaltigkeit, die doch fortwährend durch das Diktat des ökonomischen Wachstums unterlaufen wird; den verbreiteten Missbrauch der Meinungs- und Pressefreiheit, die zum Freibrief zur Verbreitung manipulativer Falschmeldungen verkommen ist, oder die Übermacht der Finanzmärkte, die das soziale Leben zunehmend dem Sog des Marktgeschehens und dem Wechsel der Konjunkturen ausliefern. In zwölf Kapiteln zur Ökonomie und Philosophie, zur Geschichtstheorie, zur Utopie oder zur Ideologie bietet das B...