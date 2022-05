Auf der Suche

Dieser Beitrag beruht auf dem Einleitungsreferat der Autorin zur Konferenz »Gewerkschaften und Machtressourcen in der großen Transformation« des Bereiches Arbeitssoziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung am 28./29. April in Jena. (jW)

Der vor mehr als 15 Jahren an der Universität Jena entwickelte »Machtressourcenansatz« zur Analyse gewerkschaftlicher Handlungsmöglichkeiten erreichte vom Beginn seiner Rezeption in Deutschland bis heute große Aufmerksamkeit, und zwar nicht nur im Wissenschaftsbereich, sondern auch in der Praxis – also in den Gewerkschaften. Diese Resonanz hat mehrere Gründe. In einer Zeit, als der Mainstream darüber spekulierte, ob die Gewerkschaften als vermeintliche »Dinosaurier« überhaupt überleben würden, brachte er eine Generation von jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Gewerkschafter...